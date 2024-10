Cinema in lutto: morto Dionisi, protagonista di Suburra

184 Visite

Un drammatico lutto colpisce il cinema italiano: è morto Adamo Dionisi. L’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie Suburra, si è spento all’età di 59 anni a causa di una malattia.

Nato a Roma il 30 settembre 1965, Dionisi ha vissuto una vita intensa, travagliata, ricca di svolte e di alti e bassi. Una vita da film, insomma. Prima di diventare attore, è stato capo ultrà della Lazio e ha avuto un passato difficile, segnato da un arresto per droga nel 2001 che lo ha portato a trascorrere alcuni anni nel carcere di Rebibbia. È stato proprio durante la detenzione che Dionisi ha scoperto la passione per la recitazione, partecipando a progetti teatrali che hanno acceso in lui il desiderio di cambiare vita. Tuttavia, nel 2017 è stato nuovamente arrestato in seguito a un caso di violenza contro la sua ex moglie.

Il personaggio per cui verrà ricordato maggiormente, come detto, è sicuramente Manfredi Anacleti in Suburra, ma la sua carriera è stata ricca di interpretazioni in ruoli significativi. Tra i suoi film più noti si ricordano: Martedì e Venerdì (2024), Enea (2023), Morrison (2021), The Shift (2020), Famosa (2019), Dogman (extended version) (2018), Brutti e Cattivi (2017), Suburra (2015), Good Morning Aman (2009), e Chi nasce tondo (2008). Inoltre, oltre alla serie Suburra, ha partecipato anche alla popolare serie Rocco Schiavone.













