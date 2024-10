Aggredisce poliziotti con coltello, ucciso dal colpo di pistola di un agente

525 Visite

Questa mattina, davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, un uomo è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia. L’episodio si è verificato intorno alle 7, dopo che l’uomo, armato di coltello e in evidente stato di alterazione, aveva aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

L’uomo, la cui identità è ancora in fase di accertamento, è stato descritto come di origine straniera e probabilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Prima dello scontro fatale con la polizia, aveva già manifestato comportamenti aggressivi. Tutto è iniziato con l’intervento della Polizia Locale per i rilievi di un incidente automobilistico. Durante queste operazioni, l’uomo ha improvvisamente attaccato gli agenti, costringendoli a intervenire per contenere la situazione.













