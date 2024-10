Chi è il giudice che ha firmato il provvedimento anti trasferimento migranti? Di sinistra e presidente di Magistratura democratica

299 Visite

Ma chi è il giudice che ha firmato la sentenza? E’ Silvia Albano, 63 anni, padovana ma da tempo trasferita in Lazio e che, come scrive il Giornale “incarna due anime: fa il giudice alla sezione immigrazione del tribunale di Roma, ma è anche presidente nazionale di Magistratura democratica, la corrente delle toghe rosse. Nella sua attività sindacal-politica, la dottoressa si è sempre schierata con l’ala più radicale, tanto da fare parte del gruppo che ha guidato il distacco dal correntone di Area, accusato di non essere sufficientemente di sinistra”.

I quotidiani vicini al centrodestra oggi hanno fatto le pulci alla giudice Albano, che in questi anni è stata molto presente anche sui media rilasciando varie interviste, dal tema spinoso della riforma della giustizia, la separazione delle carriere, fino appunto al dossier caldo sui migranti.

LA DIFESA DI ALBANO DELLA GIUDICE APOSTOLICO

Come ricorda Rita Cavallaro sul Tempo, “la toga rossa numero uno ha infatti preso le difese della collega Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che nel 2018 manifestava davanti alla nave Diciotti per i porti chiusi e che a ottobre scorso ha firmato una serie di provvedimenti di non convalida del trattenimento di alcuni clandestini nei centri per il rimpatrio, disapplicando così il Decreto migranti. Per Albano, di fronte a una questione pregiudiziale tra norme italiane ed europee, Apostolico «in quanto giudice di merito, aveva la facoltà, anzi il dovere, di disapplicare la norma interna», disse al manifesto”.

L’“AVVISO” AL GOVERNO IN UNA INTERVISTA A REPUBBLICA

Con riferimento poi all’accordo con Tirana, in un certo senso la giudice Albano aveva già messo in guardia il governo Meloni. «Immagino che ci sarà una pioggia di ricorsi su cui dovremo pronunciarci. E se non ci sarà una legge di ratifica che definisca le deroghe al quadro normativo nazionale previste da questo protocollo non potremo che prenderne atto», aveva dichiarato a Repubblica lo scorso 10 dicembre, sottolineando che, in ogni modo, «le variazioni di legge devono essere compatibili con le direttive europee» e che «l’extraterritorialità necessita di una legge, non si dichiara con un protocollo».













