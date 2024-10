Rubava il gasolio dai mezzi Asia: dipendente arrestato

252 Visite

I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare impositiva degli arresti domiciliari a carico di un 64enne napoletano. L’indagato, dipendente della società pubblica ASIA s.p.a., deputata alla raccolta di rifiuti nel capoluogo, è stato ritenuto gravemente indiziato di appropriazione indebita aggravata. Infatti, avendo la disponibilità di diversi automezzi aziendali per le mansioni di rifornimento carburanti, si sarebbe appropriato in almeno 47 occasioni di gasolio, prelevandolo illecitamente dal serbatoio dei veicoli, per un controvalore imprecisato, ma comunque pari al prezzo di 300 litri di gasolio per ogni svuotamento.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Napoli – San Pietro a Patierno e coordinate dalla Procura partenopea, sono partite dalla denuncia presentata dall’amministratore unico della società vittima. Secondo quanto documentato dai Carabinieri, il 64enne avrebbe più volte sostato in località appartate e comunque fuori dall’itinerario prescrittogli, facendo presagire l’eventuale furto di gasolio.

Pedinato e osservato dai militari, l’indagato avrebbe parcheggiato il mezzo in maniera tale da coprire il trasbordo di gasolio. Le operazioni erano svolte generalmente nei pressi di una baracca, dove l’uomo depositava la pompa e le taniche utilizzate per appropriarsi del gasolio. Durante una perquisizione delegata dal PM durante le indagini, inoltre, i militari hanno rinvenuto presso la suddetta baracca 29 taniche di benzina per una capienza di complessivi 400 litri













