DON LUIGI CIOTTI A FORCELLA PER UN APPELLO A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SOCIALI

Il 21 ottobre don Luigi Ciotti sarà a Forcella per sostenere un appello collegiale alla stabilità delle biblioteche sociali nel “Ventennale” di Annalisa Durante.

Il 21 ottobre p.v. alle ore 14,45 presso la Biblioteca Annalisa Durante avrà luogo la Tavola Rotonda dal titolo “Stabilizzare le biblioteche sociali, presidi di cultura e legalità”, promossa dall’associazione Annalisa Durante in collaborazione con Comune di Napoli, Fondazione Polis della Regione Campania, Associazione Libera ed AIB – Associazione Italiana Biblioteche.

“Garantire la stabilità delle Biblioteche sociali che operano in luoghi di forte presenza della criminalità non può essere un compito delegato alle sole associazioni che le animano – ha sottolineato Giuseppe Perna, presidente dell’APS Annalisa Durante – in quanto le risorse professionali hanno un costo e solo grazie a tali risorse si può garantire nel tempo l’esercizio di una biblioteca in grado di funzionare come presidio di cultura e legalità”.

Tra i primi sostenitori dell’appello interverrà don Luigi Ciotti, presidente di Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie, fondata nel 1995 per sostenere i familiari delle vittime della criminalità, per il quale l’opera promossa da Giannino Durante, papà di Annalisa, è apprezzata in tutta Italia e non può rischiare di andare perduta. In rappresentanza del mondo bibliotecario interverranno la componente del Comitato Esecutivo Nazionale dell’AIB Maria Pia Cacace ed il presidente regionale per la Campania Pio Manzo, i quali si confronteranno con Nino Daniele ed Alessandra Clemente, che ai tempi della nascita della biblioteca Durante erano assessori comunali e ne conoscono bene la storia e l’evoluzione, i quali interverranno rispettivamente anche nelle vesti di presidente del Premio Nazionale Amato Lamberti e di cofondatrice della Fondazione Silvia Ruotolo.

A discutere su possibili strategie e strumenti per sostenere la stabilità delle biblioteche sociali interverranno Geppino Fiorenza, presidente dell’Associazione Centro di Documentazione e Ricerca sul fenomeno della camorra, Giuseppe De Stefano, direttore della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente de L’Altra Napoli Onlus e Mario Gallo, presidente della Fitel Campania – Federazione Tempo Libero e Terzo Settore di Cgil, Cisl e Uil, i quali comicheranno le esperienze maturate nell’ambito dei rispettivi Enti.

Sul piano istituzionale interverranno il prefetto di Napoli Michele Di Bari, la consigliera regionale della Campania Roberta Gaeta, l’assessore ai giovani e al lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani, l’assessore comunale alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Iesu ed il presidente della Municipalità 2 Roberto Marino. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha assicurato che farà il possibile per intervenire.

Le conclusioni della Tavola Rotonda saranno affidate a don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis della Regione Campania, da sempre vicino ai familiari delle vittime innocenti di camorra, il quale farà il punto sul “Ventennale” di Annalisa e riassumerà le proposte ed iniziative che scaturiranno dal confronto.













