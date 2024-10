Napoli violenta: rapinano un 16enne e lo feriscono con un coltello

224 Visite

La notte scorsa i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini di Napoli per un 16enne ferito. Da una prima ricostruzione pare che il giovane fosse in sella al suo scooter in via Maria Longo, nel quartiere San Lorenzo, quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, anche loro a bordo di uno scooter.

I due soggetti, in un tentativo di rapina, avrebbero colpito la vittima alla gamba con due fendenti prima di fuggire. Il minorenne è stato dimesso con 21 giorni di prognosi per ferite da arma bianca alla gamba destra. Indagini in corso da parte dei militari che lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.













