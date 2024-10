Abusi edilizi, ripartono le demolizioni a Marano. Ruspe in via Montale la prossima settimana

324 Visite

Riprendono gli abbattimenti degli immobili abusivi nel comune di Marano. Le ruspe, salvo colpi di scena, entreranno in azione la settimana prossima in via Montale, dove dovrà essere eseguito lo sgombero di una famiglia e la demolizione di un piano di un manufatto. Si tratta di una Re.Sa, quindi derivante da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

E’ momentaneamente sospeso invece l’abbattimento di una palazzina di via Alpi, sul cui iter abbiamo a più ripreso relazionato nel corso degli ultimi mesi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews