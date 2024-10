Quarto, sventata occupazione abusiva di una villa confiscata alla camorra. Sindaco Sabino: “Tolleranza zero contro le occupazioni abusive”

292 Visite

Grazie al tempestivo intervento dell’Ufficio Beni confiscati, del comando di Polizia Municipale e dei carabinieri della Tenenza di Quarto, guidato dal capitano Vincenzo Davide che ringrazio insieme al comandante della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, maggiore Liguori, per l’immediato intervento, abbiamo sventato il tentativo di occupazione abusiva di una villa confiscata alla camorra e oggi assegnata ad una cooperativa per svolgere attività sociali sul territorio. Andiamo avanti in questo percorso di tolleranza zero verso le occupazione abusive e illegali, come stiamo facendo anche per gli alloggi ex custodi scolastici con 6 sgomberi già conclusi. Comprensione per le emergenze sociali, ma tolleranza zero contro l’ illegalità”













