MARANO: truffe agli anziani. Suggerimenti dei Carabinieri per non finire in trappola. Gli incontri nelle parrocchie

136 Visite

Prosegue la campagna di sensibilizzazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli sul tema delle truffe ai danni degli anziani. Il progetto è focalizzato sulla diffusione di informazioni utili e consigli pratici per evitare di finire nelle mani di individui senza scrupoli. Si va dalla distribuzione di materiale informativo, come brochure e poster con approfondimenti specifici sul fenomeno, fino all’organizzazione di incontri con gli anziani e i loro familiari. Questi momenti di confronto diretto permettono di rispondere a domande, sciogliere dubbi e spiegare quali comportamenti adottare in caso di truffa.

Ieri e questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Marano hanno tenuto due incontri nelle chiese di San Ludovico D’Angiò e San Rocco. Grazie alla collaborazione di Don Ciro Russo e Don Gennaro Capasso, parroci delle rispettive parrocchie, gli incontri hanno visto una partecipazione numerosa di anziani e dei loro familiari.

Durante gli appuntamenti sono stati ribaditi i consigli essenziali per evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

1. Siate diffidenti: Mantenete sempre un atteggiamento di sana diffidenza nei confronti di sconosciuti che cercano di coinvolgervi in offerte o richieste insolite.

2. Non fornite informazioni personali: Non condividete mai informazioni personali, finanziarie o sensibili con estranei al telefono, via email o di persona, a meno che voi non abbiate la certezza della loro legittimità.

3. Verificate l’identità degli interlocutori: Se ricevete una chiamata o una visita da qualcuno che si presenta come rappresentante di un’azienda o un ente, richiedete sempre una verifica dell’identità, come un distintivo o un numero di riferimento.

4. Non effettuate pagamenti anticipati: State attenti alle richieste di pagamenti anticipati per servizi o prodotti, specialmente se vi vengono offerti sconti o promozioni eccezionali.

5. Consultate persone fidate: Prima di prendere decisioni importanti, come sottoscrivere contratti o effettuare pagamenti significativi, consultate familiari, amici di fiducia o professionisti che possono offrirvi un parere obiettivo.

6. Segnalate le truffe: Se sospettate di essere vittime di una truffa o avete ricevuto una chiamata sospetta, rivolgetevi immediatamente alla stazione Carabinieri più vicina o al 112, per evitare che altri possano essere ingannati.

7. Mantenete il controllo delle vostre finanze: Tenete sotto controllo i vostri conti bancari, le carte di credito e le transazioni finanziarie regolarmente. Segnalate immediatamente eventuali attività sospette alle banche o alle autorità competenti.

8. Mantenetevi informati: Aggiornatevi sulle tipologie di truffe più comuni e sulle modalità con cui i truffatori cercano di ingannare le persone anziane. In questo modo sarete più preparati a riconoscere e a evitare potenziali truffe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews