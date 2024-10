Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia

333 Visite

È di tre morti il bilancio dell’incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di calcio. Secondo quanto si è appreso, poco dopo l’incidente sono morti anche gli altri due tifosi che erano rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza est del capoluogo lucano.













