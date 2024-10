LUVO BARATTOLI ARZANO, ESORDIO CASALINGO CONTRO IL SANTA TERESA DI RIVA

149 Visite

Luvo Barattoli Arzano al via con un classico del campionato di serie B1 femminile, la gara di apertura è contro il Santa Teresa di Riva. Le due squadre si ritrovano l’un contro l’altra per scrivere una nuova pagina di una sfida fra le più vecchie del campionato. La squadra di casa si presenta a questo appuntamento rinnovata a cominciare dalla panchina, esordio per coach Francesco Eliseo che giudica così le rivali: “Il campionato ci mette subito di fronte ad un’avversaria davvero difficile. Il Santa Teresa di Riva è una squadra costruita per fare bene in questo campionato, ha in organico giocatrici che vantano militanza nelle categorie superiori. Con squadre di questo calibro meglio giocare subito, sarà anche la prima occasione per mettere in pratica il lavoro che abbiamo fatto in questi primi mesi”.

Nuovo anche il capitano, come ormai noto sarà Valeria Piscopo a partecipare al sorteggio iniziale e ad andare a colloquio con gli arbitri quando le vicende del campo lo richiedono, oltre a mettere il suo carisma a disposizione del gruppo. Grande interesse anche per vedere in campo le nuove arrivate che sicuramente diventeranno fin dal primo punto le nuove beniamine del competente pubblico di casa.

“Come nelle altre stagioni, anche in questa mia prima da allenatore dell’Arzano la società non si pone limiti. Facciamo crescere le nostre ragazze, facciamole diventare giocatrici di pallavolo. Cercheremo di offrire sempre prestazioni a livello per accontentare i nostri calorosi tifosi. Li aspettiamo tutti al palazzetto” conclude coach Eliseo.

Luvo Barattoli Arzano – Santa Teresa di Riva è in programma sabato 12 ottobre 2024 alle ore 16. Arbitri dell’incontro Giuseppe Cinquepalmi e Claudia Francavilla. Le altre gare del primo turno: Pomezia-Fasano, Pescara-Modica, Crotone-Traina, S. Lucia-Marsala, Oplonti-Casal De Pazzi, Bisceglie-Castellana.Gara in diretta sulla pagina facebook dell’Arzano Volley.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews