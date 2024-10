Autonomia, De Luca: “Martedì la nostra proposta di revisione della legge”

“Martedì presenteremo la nostra proposta di revisione della legge Calderoli». Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta social del venerdì. La proposta di legge punta suggerisce la revisione di alcuni punti del testo sull’autonomia differenziata. «Lanceremo una sfida positiva, seria – dice il numero uno di Palazzo Santa Lucia -. Spiegheremo che la legge Calderoli si può modificare nei due-tre punti che ci interessano per difendere l’unità nazionale. E sono i punti che riguardano l’uguale riparto, per ogni cittadino italiano, del fondo sanitario nazionale, e l’uguale numero di medici per ogni mille abitanti; il divieto di contratti integrativi regionali; la battaglia contro questa idea che ritorna delle gabbie salariali, secondo cui se il costo della vita al Nord è più alto allora devono avere più soldi. Possiamo addirittura introdurre in Italia un clima di grande distensione se accolgono le proposte che avanza la Regione Campania di modifica della legge Calderoli. Lanceremo la sfida e vediamo come rispondono rispetto alla nostra richieste di modifica della legge. Non ascolteremo la politica politicante, oggi l’obiettivo è aprire i cantieri, creare lavoro, la politica politicante non conta nulla. Dobbiamo concentrarci sui problemi di sostanza, siamo in un Paese in cui se ti distrai un mese crolla tutto».