Marano, la dirigente della Socrate-Mallardo scrive al sindaco: “Servono vigili all’esterno degli istituti”. Ma la preside forse non sa che non ci sono uomini e che il sindaco li dà persino in prestito…

Con una Pec indirizzata al sindaco, al Comando dei Vigili Urbani e all’assessora all’istruzione Bocchetti, la dirigente scolastica Teresa Formichella ha chiesto la presenza dei vigili urbani o volontari comunali, all’esterno degli istituti Socrate-Mallardo di Via Falcone, Borsellino di Via Guglielmo Pepe e Mallardo in Via Campania. Nonostante il lodevole impegno della dirigente, siamo sicuri che la richiesta non sarà evasa. Sono troppo pochi i vigili che possono adoperarsi per tale scopo e, tra l’altro, il sindaco di recente ne ha anche dirottato uno all’Inps, in prestito per 12 mesi.

Attualmente gli agenti sono impegnati a “inseguire” le falle dei vari manti stradali, a regolare il traffico e spesso si ritrovano imbottigliati anche loro nel caos cittadino. Resta il caos all’esterno delle scuole citate dalla stessa dirigente comunale, con genitori imprudenti che salgono con gli scooter sulla zona pedonale antistante i cancelli della scuola Mallardo solo per citare un esempio. Per non dimenticare che da tempo via Giovanni Falcone è diventata la pista per provare la velocità delle autovetture senza nessun controllo. L’allarme resta e qualcosa si dovrà pur fare.













