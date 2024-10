Calcio, riforma Zola: il Consiglio direttivo affida a Renato Mazzamauro il coordinamento

45 Visite

Il Consiglio Direttivo della Serie C ha istituito il nuovo Comitato Esecutivo, che sarà in carica per tutta la stagione 2024/25, composto da Matteo Marani (presidente), Giovanni Spezzaferri (vicepresidente), Alessandra Bianchi (Padova), Mauro Bosco (Vis Pesaro) e Angelo Antonio D’Agostino (Avellino).

Il Consiglio Direttivo della Serie C ha anche deciso di cerare una commissione ad hoc per coadiuvare il Vicepresidente Zola nel lavoro di sviluppo della “Riforma Zola” e di affidare la responsabilità di coordinare la stessa al vicepresidente del Giugliano Renato Mazzamauro, da sempre particolarmente legato al tema dei settori giovanili. La “Riforma Zola”, già avviata per quanto riguarda la parte del minutaggio, passerà ora ad una seconda fase riferita allo sviluppo dei settori giovanili, delle infrastrutture e dei formatori.

“La premialità relativa al minutaggio sarà quattro volte superiore, dice il vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola, è importante che i club lavorino per formare i calciatori nel proprio vivaio. I settori giovanili richiedono un impegno costante ed investimenti considerevoli. Ho un bellissimo ricordo dei miei campionati in C, ed è in questo campionato che sono cresciuti allenatori, giocatori e arbitri tra i più importanti e famosi del mondo”.

