MARANO, IL VIGILE “REGALATO ALL’INPS”, LE TELECAMERE NON ANCORA ATTIVE. LA GIUNTA MORRA E’ UN DISASTRO, MA L’OPPOSIZIONE NON NE APPROFITTA

Non solo le feste, i brindisi, i parenti scomodi, il caos per la scuola di San Rocco: basterebbero due cose per indurre l’opposizione a promuovere una raccolta firme o una mozione di sfiducia al sindaco Morra, il primo cittadino che incontra il prefetto di Napoli e si lagna per il fatto che mancano i vigili, salvo scoprire, poco dopo, che proprio lui, il sindaco, ne ha “regalato” uno all’Inps. Il sindaco che parla di sicurezza, mentre le poche telecamere arrivate un anno e mezzo fa per il patto della terra dei fuochi sono ancora inattive perché il Comune non ha ancora adottato l’apposito regolamento di utilizzo né tanto meno ha individuato il responsabile del procedimento relativo ai dati sensibili. Basterebbe questo, ma con questa opposizione c’è poco da sperare. Ci penseranno, forse, altri.













