Uragano Milton: Venice sott’acqua, centinaia di case distrutte

Poche ore fa c’è stato il tanto temuto landfall dell’uragano Milton che ha toccato terra sulle coste occidentali della Florida, nella zona di Siesta Key, come tempesta di categoria tre e venti vicini ai 200 Km/h: dalle prime informazioni ha già mietuto alcune vittime oltre ad aver lasciato più di due milioni di persone senza energia elettrica. Una delle situazioni più difficili nell’area di Tampa dove a St. Petersburg si sono registrati oltre 400 mm di pioggia, in pratica più di 40 cm per metro quadrato con allagamenti improvvisi ed estesi. Il Country Club Spanish Lakes dalle parti di Fort Pierce, sulla costa atlantica della Florida, è stato colpito duramente con case distrutte e alcuni residenti uccisi. “ Abbiamo perso alcune vite ”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di St. Lucie Keith Pearson all’emittente WPBF News senza specificarne il numero.

19 tornado, Venice sott’acqua

La tempesta collegata a Milton ha prodotto ben 19 tornado che hanno aggiunto distruzione ad altra distuzione e fatto andare sott’acqua la città di Venice, famosa località balneare in Florida a una distanza di circa 30 chilometri da Sarasota, la località dove l’uragano ha toccato terra. Gli allagamenti non sono stati causati dalla pioggia ma dal mare che è letteralmente entrato in città spinto dai venti e dalle mareggiate sulla costa. Con il passare delle ore la tempesta è stata declassata dal National Hurricane Center a categoria 1 con venti oltre i 140 Km/h.

Centinaia di case distrutte

Sono già circa 125 le abitazioni distrutte prima che l’uragano toccasse terra, alcune delle quali erano case mobili in comunità per anziani come ha dichiarato alla stampa Kevin Guthrie, il direttore della Divisione di gestione delle emergenze della Florida.













