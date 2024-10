MARANO, LE TELECAMERE DEL PATTO TERRA DEI FUOCHI. NON ANCORA ATTIVE QUELLE INSTALLATE UN ANNO FA: MANCA IL REGOLAMENTO DI UTILIZZO

271 Visite

Furono installate oltre un anno fa, ma non sono ancora attive le telecamere, alcune delle quali si trovano nei pressi degli impianti idrici cittadini. Il Comune ne fu dotato nell’ambito del Patto Terra dei fuochi, ma da allora qualcosa si è arenato. Cosa? Secondo gli addetti ai lavori, allo stato mancherebbe il regolamento di utilizzo delle stesse e non sarebbe stato ancora individuato il responsabile del procedimento, ovvero colui che ha la responsabilità di trattare i dati sensibili.

Cosa sono le telecamere per la lettura delle targhe? Sono dispositivi in grado di identificare ed estrapolare il numero di targa di vetture in transito, sfruttando tecnologie avanzate di OCR (Optical Character Recognition), un algoritmo in grado di leggere tutto ciò che viene identificato come numero o come lettera.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews