Milton è arrivato in Florida: il più devastante uragano degli ultimi 100 anni

L’uragano Milton, ridimensionato da categoria 5 a 4, è arrivato sulle coste della Florida. Potrebbe essere il più grave uragano degli ultimi cento anni a colpire gli Stati Uniti. Gli allarmi per inondazioni sono in vigore per circa 20 milioni di persone, mentre sono oltre un milione gli abitanti in fuga dalle zone più a rischio. Allerta della Casa Bianca, anche perché i possibili danni e le misure messe in campo dal governo federale entrano tra i temi chiave della campagna elettorale Trump-Harris. Un meteorologo in lacrime in tv: su Nbc6 ha definito questo uragano “orribile, incredibile” spiegando che a causare tutto questo è “il riscaldamento globale, il cambiamento climatico”.













