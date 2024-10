Tragico ritrovamento in montagna: mistero sulla morte di Francesco Capuzzo

223 Visite

Il 33enne milanese, scomparso da quasi due settimane, è stato rinvenuto senza vita in un’area impervia del vallone di Saint-Marcel. Il corpo giaceva in fondo a un burrone, nei pressi delle antiche miniere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause del decesso: si ipotizza una caduta accidentale durante un’escursione, ma non si esclude alcuna pista. L’auto dell’uomo era stata ritrovata diversi giorni prima in una zona isolata, alimentando i sospetti su un gesto volontario. Le ricerche, che hanno coinvolto numerose squadre di soccorso, si erano concentrate inizialmente in un’area più vasta, complice la copertura mobile deficitaria in alta quota.”

