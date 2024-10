Poggioreale chiuso per infiltrazioni: Napoli piange il suo cimitero monumentale

175 Visite

Il Cimitero Monumentale di Poggioreale è stato chiuso con urgenza a partire da oggi, mercoledì 9 ottobre. La decisione, presa ieri sera, è stata resa necessaria da una grave perdita d’acqua che ha interessato la zona del varco 3.

A causa di questa copiosa infiltrazione, si è reso indispensabile interrompere l’erogazione idrica in tutto il complesso monumentale, creando una situazione di emergenza igienico-sanitaria. Per garantire la sicurezza di visitatori e operatori, le autorità competenti hanno disposto la chiusura immediata del cimitero.

Napoli perde, così, uno dei suoi luoghi storici e più visitati. Le operazioni di manutenzione straordinaria richiederanno tempo, e al momento non è possibile stabilire una data certa per la riapertura.

Per far fronte a questa situazione, il Comune ha attivato un servizio alternativo presso il Cimitero Nuovissimo, dove sarà possibile depositare urne cinerarie e feretri in attesa di poterli trasferire nel cimitero monumentale.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, la perdita d’acqua sarebbe dovuta alla rottura di una tubatura principale. I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto e ripristinare l’erogazione idrica nel più breve tempo possibile













