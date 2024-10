La pediatra si trasferisce a Napoli, l’addio di 200 mamme e bambini

170 Visite

Palloncini in aria, fiori, abbracci e lacrime per l’addio alla pediatra di Castellammare di Stabia, con oltre duecento tra mamme e bambini che l’hanno aspettata sotto l’ambulatorio per salutarla: una folla enorme, che ha perfino mandato in tilt il traffico per qualche minuto.

E’ stata una grande manifestazione di commozione e di gratitudine quella tributata poco fa da tante famiglie alla dottoressa Giovanna Argo, pediatra di famiglia che da domani si trasferisce a Napoli. Dice addio all’ambulatorio nel quale ha lavorato per 25 anni per 12-14 ore al giorno, curando e crescendo più di 20mila bambini di Castellammare, ma anche assistendo e confortando i loro genitori, spesso preoccupati e impauriti.

Ansa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews