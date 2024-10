Napoli: sequestrati 2000 panetti per un totale di 190 chili di hashish. Carabinieri arrestano due rider della droga

193 Visite

Quante volte il sabato sera la noia incombe e con il freddo alle porte si decide di guardare un film e chiamare una pizza.

Avranno pensato a questo le due persone di 31 e 35 anni, già note alle forze dell’ordine, arrestate nel blitz antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

I carabinieri hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio ed è lì che trovano i due.

Rinvenuti e sequestrati quasi 2mila panetti di hashish per un totale di 190 chili di hashish. Trovati anche 20mila euro in contanti.

Quando i militari sono entrati nel locale del quartiere orientale di Napoli hanno sorpreso i due indagati mentre si preparavano per partire con parte della droga verosimilmente destinata a larga parte della provincia di Napoli.

I due avevano in spalla uno zaino di un noto marchio di food delivery (l’azienda è estranea ai fatti n.d.r.) con lo scopo di mimetizzarsi nel traffico cittadino del sabato sera.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere.













