Truffe ad anziani e rapine, ieri in prefettura nuovamente i casi Marano e Casoria

Nel pomeriggio di ieri, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di

Bari, si è svolta una riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia cui

hanno partecipato il Questore, il Comandante provinciale di Carabinieri e

il Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

E’ stata svolta una particolare analisi sui recenti episodi delittuosi

verificatisi nel capoluogo e sono stati disposti, al riguardo ulteriori, mirati

servizi di controllo e prevenzione da parte delle Forze dell’ordine.

Si è proceduto poi all’esame della situazione della delittuosità nell’area

metropolitana, oggetto di costante attenzione ai fini della predisposizione

delle necessarie misure di prevenzione e repressione.

Inoltre sono state esaminate le situazioni dei Comuni di Marano di Napoli

e di Casoria, ove, nei giorni scorsi si sono registrati episodi delittuosi

relativi a rapine e truffe ai danni di anziani.

E’ stata pianificata un’ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e

controllo del territorio, anche con modalità “Alto impatto”, da parte delle

Forze dell’ordine, già attivamente impegnate nel contesto di riferimento,

in particolare nei quartieri ove sono stati rilevati fenomeni di criminalità.

Il Prefetto ha ribadito l’impegno delle istituzioni, non solo in campo

repressivo ma anche in funzione preventiva, attraverso interventi sinergici

tra Comuni, attori istituzionali del territorio e realtà associative per il

contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico e a ogni fenomeno di

degrado che forniscono terreno fertile alla devianza giovanile.













