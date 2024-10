GIUGLIANO, ALTRO SCANDALO: 4 DIPENDENTI DELLA DITTA DEI RIFIUTI AI DOMICILIARI. VENDEVANO I RIFIUTI “BUONI” DESTINATI ALL’ISOLA ECOLOGICA

369 Visite

I guai per il Comune di Giugliano e per chi opera per quell’ente non finiscono mai: oggi quattro persone ai domiciliari, in servizio per la ditta Teknoservice, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e impiegati nell’isola ecologica di via Selva Piccola. In pratica i sei destinatari della misura, due dei quali non addetti della ditta, vendevano materiali nobili ricavati dai rifiuti che finivano nell’isola ecologica. L’indagine è condotta dai magistrati di Napoli nord. Attività investigative eseguite mediante l’utilizzo di telecamere e intercettazioni.

Il sindaco di Giugliano quando si dimetterà? Gli scandali sono all’ordine del giorno ormai. E il prefetto, quando invierà una commissione di accesso agli atti?













