Casavatore: una chiave tradisce il pusher. Carabinieri arrestano 43enne incensurato

75 Visite

A Casavatore i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne incensurato del posto.

La gazzella sta percorrendo corso Europa quando i carabinieri notano un uomo all’ingresso di un palazzo del civico 143 che alla loro vista fugge a piedi. A quel punto i militari entrano nella corte del palazzo e trovano nell’androne il 43enne. L’uomo non è in grado di fornire delle giustificazioni circa la sua presenza in quel posto e viene perquisito. Il 43enne viene trovato in possesso della somma contante di 345 euro, di due smartphones e di una chiave. I carabinieri – con la chiave appena sequestrata – passano al setaccio le cassette postali e una di queste si apre. Al suo interno 3 buste contenenti ciascuna 25 stecche di hashish per un peso complessivo di 200 grammi e un pacchetto di sigarette che nascondeva 9 dosi di cocaina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews