Corse notturne a Giugliano, il prefetto Di Bari dispone aumento dei controlli

In relazione agli episodi di corse di motociclisti, specie in orario notturno, presso una

strada del Comune di Giugliano in Campania, ove i cittadini hanno segnalato anche il

mancato rispetto del codice della strada da parte di mezzi che vi transitano, arrecando

pericolo alla popolazione e inquinamento acustico, generato anche da assembramenti

notturni in loco, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell’immediatezza

l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine

nell’area interessata e nelle zone limitrofe.

La questione sarà, altresì, oggetto di una prossima seduta del Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica.













