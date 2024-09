RICOMINCIO DAI LIBRI: INIZIA DOMANI LA DECIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEL LIBRO DI NAPOLI

135 Visite

Tra gli ospiti della prima giornata Maria Grazia Calandrone, Marco Marsullo, Maurizio De Giovanni, Vinicio Marchioni e Cristina Cassar Scalia

Ricomincio dai Libri è pronta a partire con la sua decima edizione e domani aprirà le porte all’Archivio di Stato di Napoli, dal 27 al 29 settembre, con un ricco programma di appuntamenti che saprà emozionare grandi e piccoli. Un vero e proprio festival della cultura, dove la lettura e la creatività saranno protagoniste.

Il viaggio inizia la mattina, alle 10:00, nel Chiostro del Platano, con le letture animate dedicate ai bambini dai 2 ai 5 anni, un’occasione speciale per introdurre i più piccoli nel magico mondo dei libri, con racconti pensati per loro. Alle 10:30, nello Spazio Fiammetta, i ragazzi dagli 11 ai 13 anni saranno coinvolti nel laboratorio interattivo “Ma a te ti piace leggere?” a cura dell’associazione Parole Alate, un percorso divertente e stimolante per riscoprire la bellezza della lettura attraverso giochi ispirati al decalogo dei diritti del lettore di Daniel Pennac.

Per i giovani dai 14 ai 18 anni, alle 11:30, sempre nello Spazio Fiammetta, Viviana Hutter guiderà il laboratorio “La scrittura che educa (a stare bene)”, offrendo uno spazio creativo in cui le parole diventano strumenti di espressione e benessere.

Per tutto il giorno, le famiglie potranno partecipare a laboratori creativi e musicali, rendendo la giornata un’esperienza indimenticabile per tutte le età.

Ma Ricomincio dai Libri non è solo per i più piccoli: il pomeriggio prosegue con un programma imperdibile di incontri letterari per gli adulti. Alle 17:30, nella Sala Filangieri, sarà Maria Grazia Calandrone a raccontare Magnifico e tremendo stava l’amore.

Alle 18:00, nella Sala Catasti, Antonio Fusco dialogherà con Martin Rua sul suo avvincente giallo La scomparsa di Elisa Ohlsen, mentre alle 18:30, nella Sala Filangieri, Cristina Cassar Scalia insieme a Diego Lama ci condurrà alla scoperta di Il castagno dei cento cavalli.

Altro appuntamento da non perdere alle ore 19 in sala Catasti, Marco Marsullo presenta Provaci ancora mister Cascione con il giornalista Walter De Maggio.

La giornata culminerà con due eventi speciali: alle 19:30, Maurizio De Giovanni regalerà al pubblico un reading letterario nella Sala Filangieri, un momento vibrante che coinvolgerà profondamente gli spettatori con le musiche del maestro Tony Miele. Infine, alle 20:30, nella Sala Catasti, l’attore Vinicio Marchioni presenterà il suo libro Tre notti, chiudendo in bellezza una giornata ricca di cultura, emozioni e racconti.













