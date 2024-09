MARANO, L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NELLA SCUOLA DELLE POLEMICHE. LA COCENTE SCONFITTA DEL SINDACO CHE ORA IPOTIZZA LO SPOSTAMENTO NELL’AREA PIP

152 Visite

Una sconfitta per il sindaco senza attenuanti, che a più riprese aveva ribadito che i ragazzi della scuola media di San Rocco – ospitati in un edificio abusivo di recente condonato dal Comune – non si sarebbero mossi da lì. Una sconfitta che arriva dopo mesi querelle e critiche per una delibera, a dir poco pasticciata, emanata dalla giunta nei mesi scorsi.

Oggi, a San Rocco, si è recato l’ufficiale giudiziario per lo sfratto richiesto dai proprietari dell’immobile. Sfratto richiesto dopo aver pagato per intero gli oneri e incamerato il condono, che il Comune – secondo la delibera di cui prima – gli voleva concedere con una procedura eccezionale e con una maxi rateizzazione (poi rifiutata dai privati) e in barba ai regolamenti comunali vigenti.

E invece l’ufficiale giudiziario è arrivato e ha fissato un secondo accesso per il 25 novembre. I ragazzi di San Rocco, come sostenevamo noi e qualche consigliere di minoranza, saranno presto o tardi (verosimilmente al termine dell’anno scolastico in corso) costretti a spostarsi altrove. E Morra ora paventa addirittura la possibilità di un dirottamente nell’area Pip, area industriale della città.













