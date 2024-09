La 3P Friends Arzano Futsal invita alla presentazione della nuova stagione sportiva

130 Visite

La 3P Friends Arzano Futsal, squadra militante nel campionato di Serie C2 della Campania, è lieta di invitare tifosi, appassionati e stampa alla presentazione ufficiale della nuova stagione. L’evento si terrà venerdì 27 settembre 2024, alle ore 20:00, presso il ristorante Il Rusticone, in Via Atellana, Arzano.

Sarà l’occasione per celebrare insieme il nuovo capitolo della squadra, che quest’anno ha subito un significativo rinnovamento nel roster, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide del campionato. Durante la serata, sarà presentata anche la nuova maglia ufficiale da gara per la stagione 2024/2025. Durante l’evento, i rappresentanti della stampa avranno l’opportunità di porre domande ai dirigenti della 3P Friends Arzano Futsal, che saranno a disposizione per approfondimenti su progetti, ambizioni e prospettive della nuova stagione.

L’evento rappresenta un momento importante di condivisione tra tifosi, giocatori e le loro famiglie, una serata in cui sarà possibile conoscere da vicino i protagonisti della nuova avventura sportiva della 3P Friends Arzano Futsal. Saranno presenti il presidente Tommaso De Vita, il direttore generale Giorgio Ruta, il direttore sportivo Ciro Sapio e l’allenatore Dario Ligurso e il vice-allenatore Emanuele Aveta.

Non mancate! Vi aspettiamo per una serata di sport, passione e convivialità.

Dettagli dell’evento: Venerdì 27 settembre 2024

Ore 20:00

Il Rusticone, Via Atellana, Arzano













