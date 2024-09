MARANO, SONDAGGIO SUL PEGGIOR SINDACO DEGLI ULTIMI 30 ANNI: ECCO I RISULTATI

548 Visite

Vota il peggior sindaco degli ultimi trent’anni, era il sondaggio lanciato nei giorni scorsi dal nostro portale. Abbiamo dato per tre giorni la possibilità ai lettori di esprimersi e ora possiamo dare i risultati. Naturalmente, lo scriviamo sempre, siamo ben consci e lo abbiamo sempre denunciato, anche delle inefficienze di tanti commissari prefettizi e siamo ben consci che operare a Marano, in un ente tanto disastrato e in un contesto territoriale segnato pesantemente dalla presenza camorristica, non è impresa agevole per nessuno.

Al netto di tutto ciò, i lettori di Terranostranews si sono espressi in questo modo:

Bertini Mauro voti 89. Morra Matteo voti 73. Visconti Rodolfo voti 63 Perrotta Salvatore voti 60 Cavallo Mario voti 43 Liccardo Angelo voti 39

43 voti sono andati all’ultima triade commissariale, guidata dal prefetto Gerardina Basilicata.













