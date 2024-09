Stipendi agli insegnanti. Valditara: “Le bugie del Pd, l’aumento è del 4,5 per cento ed è il più importante degli ultimi 20 anni”

206 Visite

“I dati dell’ultimo rapporto Ocse sulle retribuzioni degli insegnanti “sono stati utilizzati in modo un poco impreciso”: lo ha affermato in un video il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, replicando alla segretaria del Pd, Elly Schlein, la quale aveva affermato che “il governo continua a sottopagare gli insegnanti perché non crede nel futuro del Paese”. “Purtroppo per lei non è affatto vero”, ha detto il ministro, perché con il nuovo contratto del 2020 per i docenti italiani l’aumento è stato di “3,48% e nel 2023 noi abbiamo concluso un nuovo contratto”.

Un contratto, ha sottolineato Valditara, che avrebbe previsto un aumento del 3,9%, se non ci fossero stati quei famosi 300 milioni che io ho destinato alla contrattazione sbloccandoli “con il risultato di avere un aumento del 4,5%, il più importante degli ultimi vent’anni”. Il ministro ha ricordato che negli anni dei governi di centrosinistra l’unico aumento era stato quello del 3,48% del 2020.













