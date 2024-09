18.929 Visite

Terribile incidente, prima dell’alba, in via Del Mare. Un giovane di 19 anni, Corrado Finale, da quanto si apprende, ha perso la vita. Era a bordo con un amico, rimasto ferito, di uno scooter. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Per ora non si conosce esatta dinamica dell’incidente. Nel sinistro sembra sia coinvolto anche un altro veicolo. Seguiranno aggiornamenti.













