Internazionali di Tennis di Pozzuoli, Pecci trionfa nel singolo

E’ bastata un’ora e mezza circa all’italiano Alessandro Pecci per battere il polacco Filip Peliwo nella finalissima del singolo agli Internazionali di Tennis di Pozzuoli e conquistare il torneo.

6-2, 6-4. Questi i parziali grazie ai quali il ventitreenne di Riccione si assicura la vittoria con annesso premio da 25.000 euro. Per Pecci si tratta del secondo trofeo ITF in stagione.

“E’ stata una settimana difficile non avendo mai giocato sul cemento – spiega il vincitore nel corso della cerimonia di premiazione -. Sono arrivato a disputare questa manifestazione in un periodo non facile della mia stagione; mi sono detto, però, di dover fare un ultimo sforzo e ci sono riuscito, andando fino in fondo ed ottenendo questo risultato. Per me è stato un onore aver condiviso il campo con il mio avversario, Peliwo, che ha una signora carriera alle spalle: non era assolutamente facile”.

Assegnato ieri, invece, il titolo del doppio, vinto da Stefano Reitano e dal tedesco Wessels. A premiare il campione romagnolo è stato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni: “Complimenti agli organizzatori: la nostra amministrazione è orgogliosa di aver affiancato un evento del genere”. Il presidente del Tennis Club Pozzuoli Antonio Laezza, infine, ha ringraziato partecipanti, sponsor ed istituzioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e poi aggiunge: “L’obiettivo è crescere sempre di più. Già stiamo lavorando per una nuova edizione in cui alzeremo ulteriormente l’asticella”.













