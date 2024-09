Marano sotto choc per la morte di Corrado. Di Fenza e i consiglieri di Azione: “Bisogna convocare con urgenza un comitato per l’ordine e la sicurezza”

825 Visite

Un giovane diciannovenne alle prime luci dell’alba è morto a seguito di un incidente, con lui è rimasto ferito un altro giovane di appena 20 anni. Il sinistro stradale – secondo una primissima ricostruzione – si sarebbe registrato al culmine di un inseguimento innescato da un altro veicolo guidato da un 20enne di Marano. L’investitore – secondo quanto si apprende da Terranostra News – sarebbe imparentato con un esponente di spicco della criminalità organizzata locale e si sarebbe vendicato per un litigio pregresso. Alla base parrebbe esserci dell’astio per una relazione amorosa tra il ferito e la sorella del conducente dell’auto. “Quanto accaduto a Marano stamattina è un fatto gravissimo che merita la massima attenzione da parte del Prefetto di Napoli Michele Di Bari. Bisogna convocare con la massima urgenza un Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza coinvolgendo tutti i Sindaci dell’area nord di Napoli”, afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale in Campania “Ai molteplici reati predatori ed episodi di microcriminalità registriamo addirittura rappresaglie ed eventi che coinvolgono giovani e giovanissimi e ne cagionano persino la morte. Chiediamo che la riunione di tutte le forze dell’Ordine si tenga proprio a Marano. Non serve riunirci a Napoli, dobbiamo lanciare un segnale sui nostri territori. I cittadini non ne possono più. – conclude Di Fenza. Dello stesso avviso anche Teresa Aria, Vincenzo Battilomo e Carmen Bocchetti, rispettivamente consiglieri comunali e assessore all’Istruzione al Comune di Marano: “Servono con la massima sollecitudine iniziative contro il crimine locale, chiediamo il potenziamento della Compagnia locale dei Carabinieri e misure restrittive per evitare escalation criminali”.

Dello stesso avviso anche altri il Sindaco di Marano e i primi cittadini dei paesi limitrofi che da tempo sollecitano interventi di contrasto al crimin













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews