Michele Emiliano, sempre: spunta un secondo appalto all’azienda dei fratelli

Il Consiglio Regionale della Puglia ha firmato la delibera con cui, lo scorso 28 agosto, nell’ultimo scampolo di estate, è stato disposto il pagamento di circa 41mila euro in favore della Emiliano Srl, ditta che fa capo ai fratelli del presidente della Regione, Michele Emiliano. Stando a quanto si apprende ora, però, l’appalto per i mobili degli uffici all’azienda dei fratelli del presidente della Regione non è stato un caso isolato. Tutto il contrario: un secondo appalto, affidato alla stessa impresa, la Emiliano Arredi, è stato revocato dopo l’imbarazzo creato dalla rivelazione contenuta nell’articolo del Corriere della Sera.













