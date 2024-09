Piantedosi candidato alla Regione Campania. Il centrodestra ci pensa

354 Visite

Se il Ministro Piantedosi accettasse la candidatura a presidente della Regione Campania, sarebbe un candidato di altissimo livello. Noi di Forza Italia ne saremmo orgogliosi.

Ieri, il segretario dell’Udc, Lorenzo Cesa, nell’ambito di una riflessione sulla candidatura per la Campania, ha paventato questa possibilità. Qualora ci fosse la disponibilità del Ministro, fermo restando che saranno i vertici del partito a decidere, in Campania chiuderemmo la questione in due minuti. Lo ritengo uno dei migliori Ministri di questo governo”.

Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo , commenta l’ipotesi della candidatura in Campania del ministro degli interni Matteo Piantedosi.













