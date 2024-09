Incidente nell’avellinese, morto un motociclista trentunenne

108 Visite

Un motociclista di 31 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto ieri sera a Guardia Lombardi, lungo la statale 303. Lo scontro frontale con un’auto condotta da una donna di 47 anni non ha lasciato scampo al giovane centauro.

L’impatto, avvenuto all’altezza del bivio per la Valle Ufita, ha provocato ferite gravissime al 31enne, che è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi. La conducente dell’auto, invece, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove è stata sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi per eseguire i rilievi del caso e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, le cause dello schianto sono ancora al vaglio degli inquirenti.













