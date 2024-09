Quarantacinquenne muore schiacciato da un albero nell’avellinese

276 Visite

Un drammatico incidente ha spezzato una vita ieri pomeriggio nelle campagne di Montecalvo Irpino. Un uomo di 45 anni, mentre era intento a lavori agricoli nel proprio fondo a contrada Palombaro, è stato colpito alla testa da un albero che improvvisamente si è abbattuto su di lui.

Nonostante i tempestivi soccorsi del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Avellino, l’uomo non ce l’ha fatta e si è spento durante il tragitto.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di legge. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava utilizzando un mezzo agricolo per ripulire il terreno quando l’albero, per cause ancora da chiarire, è crollato proprio sul suo capo. L’impatto violento gli ha provocato un grave trauma cranico.

Gli inquirenti dovranno ora stabilire cosa abbia causato il cedimento del tronco: un difetto strutturale dell’albero o magari una concausa legata alle operazioni di manutenzione in corso. Non è esclusa l’ipotesi che venga disposta l’autopsia per chiarire ogni aspetto della vicenda













