Ancora fiamme, ancora roghi a ridosso del campo rom di Scampia. Traffico in tilt in tutta la zona della circumvallazione. Automobilisti esasperati, poiché bloccati da diversi minuti. In tanti sono scesi dalle autovetture. Non si hanno notizie sulle cause del rogo.













