MARANO, INCUBO VIABILITA’. IL PASTICCIACCIO DI VIA VALLESANA, GLI ANNUNCI FARLOCCO

Nella serata di ieri un camion, uno dei tanti che da anni attraversano vico Vallesana, ha rotto un tubo esterno del gas. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto alla chiusura del vicoletto e a deviare il traffico, per ovvi motivi di sicurezza, nell’altro vicoletto e per altre strade. L’emergenza traffico si è protratta fino alle 20 di sera, 20,10. In tanti sono rimasti bloccati per almeno mezz’ora tra le arterie di Marano.

Il sindaco Morra avevano annunciato molti mesi fa l’imminente risoluzione della vicenda inerente l’arteria principale chiusa da anni. Si era parlato di un accordo tra privati ed ente comunale. Una cifra che si aggirerebbe sui 200mila euro. Troppi soldi per qualcuno, per altri invece il danno patito dall’edificio a rischio crollo non sarebbe imputabile al Comune. Altri ancora parlano di presunti conflitti di interesse. Al netto di tutto ciò, sulla vicenda si è espresso anche un perito della Procura. La situazione – come quella del cimitero – è ancora in fase di stallo.













