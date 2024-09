Lo scrittore Pino imperatore presenta il suo nuovo libro a Casa Mehari a Quarto “I demoni di Pausilypon. Neapolis 22 a. C. La prima indagine di Virgilio”

Mercoledì 11 settembre (ore 18,30)

Mercoledì 11 settembre (alle ore 18,30) Pino Imperatore presenterà il suo nuovo libro: “I demoni di Pausilypon. Neapolis 22 a. C. La prima indagine di Virgilio”. L’evento nell’ambito della rassegna “Book and Drink. Incontri e brindisi con gli autori” si terrà nel bene confiscato Casa Mehari in via Nicotera n. 8, Quarto.

Il lavoro di Imperatore è un’emozionante spy story ambientata in epoca romana con un detective d’eccezione, Virgilio Publio Marone, l’autore dell’Eneide. Chiacchiere e cultura, con il brillante scrittore, già autore della saga di “Casa Esposito” e di altri best seller partenopei. Modera Arturo Delogu dell’associazione Artemide Aps. I ragazzi de “La bottega dei Semplici Pensieri” vi aspettano al bistrot della cooperativa “La Quercia Rossa” con spritz e delizie varie.

Ingresso libero con prenotazione. Info: 347 159 4511

Sinossi

Neapolis, 22 a.C. – Dalla vasca delle murene di una lussuosa villa situata nella meravigliosa località di Pausilypon affiora una carcassa umana. È del ricco e spregevole eques romano Lucio Popilio Lepido, ospite del proprietario della villa, il cavaliere Publio Vedio Pollione, più feroce del morto. Pollione e Lepido non sono gli unici equites di Pausilypon: altri cinque loro sodali, con cui hanno sancito un patto segreto, si sono dati appuntamento nella dimora per un simposio. A pochi giorni – non è un caso – dall’arrivo in città dell’imperatore Augusto. Accanto al corpo di Lepido, un messaggio oscuro. Una minaccia? Un avvertimento? È possibile che l’assassino non voglia fermarsi? E chi può essere il nemico degli equites? Un avversario politico? O uno degli schiavi trattati come bestie? Pollione ha un’idea: rivolgersi al più grande poeta di Roma, il vate Publio Virgilio Marone, che a Neapolis sta componendo gli ultimi libri dell’Eneide. E Virgilio accetta di indagare, con i suoi inseparabili collaboratori: lo scriba Proculo, svelto di mente e di lingua, e Petelia, forte nel corpo e nello spirito. Sarà una battaglia all’ultimo sangue. Un viaggio spietato nei grandi enigmi della vita e della morte. Nei secoli Virgilio è stato raffigurato come poeta del circolo di Mecenate, come mago capace di profetizzare l’avvento di Cristo, e naturalmente come guida di Dante nei gironi infernali e nelle balze del Purgatorio. Ma mai, fino a ora, come detective. Lo fa Pino Imperatore, capace di costruire un mystery pieno di tensione, di ricreare le luci e le ombre della Roma di Augusto, di mettere in scena personaggi indimenticabili, che siano realmente esistiti o inventati dalla sua penna. Senza ovviamente rinunciare all’elegantissima ironia che lo ha reso uno degli autori più amati del nostro tempo.