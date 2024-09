Nutella vegana, la nuova versione è un successo

182 Visite

Tra le mille contaminazioni, declinazioni, e rivisitazioni del mercato gastronomico mancava solo la Nutella: e Ferrero ottempera alla mancanza dettata dalle tendenze del gusto lanciando la mitica crema spalmabile al cacao con ingredienti di origine vegetale e certificata Vegan: una miscela senza glutine, adatta alle persone intolleranti al lattosio. Inutile dire che il lancio, e la prova dell’assaggio, stanno da ore invadendo i social: con tanto di trend topic intestati a suo nome, e alimentando il dibattito che, tra mode, mercato e ossequio a un “must” della tradizione, sta già coinvolgendo consumatori a iosa, pronti alla degustazione e al verdetto.

Con buona pace di un estimatore doc come Nanni Moretti, notoriamente ghiotto della ricetta tradizionale e che nel film Bianca attinge a piene mani da un vasetto gigantesco. E con grande curiosità da parte di chi, col lancio appena partito in Italia, Belgio e Francia, vincendo lo scetticismo inziale è pronto a spalmarne cucchiaiate sul panino e a continuare a celebrarne un mito. Un mito che da decenni resiste sulla breccia del mercato accarezzando il palato di adulti e bambini sedotti dall’alchemica mistura di cacao, latte nocciole, e quant’altro contribuisce alla buona riuscita della ricetta. Come a testarne gli esiti delle nuove incursioni sperimentali.

La nuova ricetta con ingredienti di origine vegetale e certificata Vegan

Dunque, dopo diversi mesi di anticipazioni e attesa, a settembre 2024 Ferrero lancia Nutella Plant-Based, l’ultima novità della famiglia Nutella: la stessa inconfondibile esperienza della crema spalmabile amata da milioni di fan in tutto il mondo, proposta ora con ingredienti di origine vegetale. Nel contesto delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno di Nutella, a pochi mesi dal lancio di Nutella versione gelato, arriva sul mercato una nuova ricetta, nata con l’obiettivo di offrire l’inconfondibile esperienza Nutella a coloro che, per necessità o per scelta, prediligono alimenti a base vegetale o privi di lattosio.

La ricetta, con ingredienti di origine vegetale come alternativa al latte, quali ceci e sciroppo di riso, sottolinea il gruppo Ferrero in una nota, risulta così adatta alle persone intolleranti al lattosio, offrendo loro la possibilità di assaporare, o ritornare ad assaporare, la stessa inconfondibile esperienza di Nutella, a cui hanno dovuto rinunciare.

La Nutella tra mito della tradizione, richieste vegan, mercato e tendenze alimentari

L’ultima rivisitazione spalmabile della mitica crema al cacao e nocciole, risponde inoltre a una recente tendenza alimentare, definita come “dieta flexitariana”, abbracciata oggi da circa 12,5 milioni di italiani che, all’interno di una dieta varia e bilanciata, in maniera flessibile, hanno scelto di privilegiare alimenti di origine vegetale, moderando il consumo di alimenti di origine animale. E ancora. Come Nutella, anche Nutella Plant-Based è senza glutine. Inoltre, Nutella Plant-Based è certificata dalla Vegetarian Society come «Vegan Approved».

La Nutella, vegana o tradizionale, sempre in cima alle preferenze dei consumatori

Una sperimentazione documentata e una progettazione della linea di produzione dedicata a Nutella Plant-Based iniziata a gennaio 2023, con le prime produzioni industriali datate giugno 2024, dopo circa 18 mesi dall’avviamento dei lavori. Sarà distribuita a partire da settembre 2024 nel canale della grande distribuzione organizzata in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350g, fanno sapere gli addetti ai lavori, e arriverà nel 2025 anche in altri mercati europei. Dove, tra social, indagini di mercato e ricerche demoscopiche, Ferrero intende ulteriormente rafforzare la propria presenza nel momento della prima colazione dolce: un mercato che vale 5,9 miliardi di euro, di cui le principali categorie sono biscotti (33,3%), merende calde (26,2%) e creme spalmabili (8,5%).

Tra sperimentazioni e proiezioni, la Nutella vegana è già un successo: almeno social

Una categoria in crescita (+4,3%), quest’ultima in particolare, in cui Ferrero è leader proprio grazie a Nutella. È in questo contesto, allora, che e creme spalmabili “plant-based” rappresentano oggi, prima dell’ingresso di Nutella Plant-Based, un mercato in forte crescita, soprattutto nel breve periodo (+31%). E con un valore complessivo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews