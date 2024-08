CAMPI FLEGREI: LA TERRA TREMA. SCOSSA 3.7

1.244 Visite

Una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.7, come attualmente stimata, è stata registrata alle ore 21,23 di oggi, venerdì 30 agosto 2024, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto ad una profondità approssimativa di 2.4 km, e con epicentro nella zona di via Pisciarelli. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non si registrano richieste di soccorso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Ingv: “In corso sciame sismico”

In una nota l’Ingv comunica che è in corso uno sciame sismico:

L’INGV Osservatorio Vesuviano comunica che dalle ore locali 21:16 del 30/08/2024 (UTC 19:16 del 30/08/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima rivista Md = 3.7 ±0.3













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews