MARANO, DA GIORNI IN FIAMME L’AREA LOTTIZZATA C17. INCENDI DOLOSI, CHE C’E’ SOTTO?

Fiamme da giorni nell’area lottizzata, denominata C17, in parte confiscata, all’altezza di via Adda. Piromani in azione da giorni e non si riesce a venire a capo della misteriosa vicenda. Chi sta compiendo questi atti e perché? Per pulire l’area o c’è di sotto altro? I cittadini della zona sono tappati in casa: non si può nemmeno respirare. Tutto avviene alla luce del sole, occorre indagare e fare chiarezza. La C17 è una delle aree lottizzate che, potenzialmente, potrebbero accogliere centinaia di nuovi appartamenti. Ne mesi scorsi scrivemmo tanto sui disegni di alcuni imprenditori e di alcuni titolari dei terreni. La cosa non quadra.













