L’ennesima tragedia di un’estate da dimenticare: scontro in via Ripuaria, muore un giovane di Qualiano

Un’estate terribile, l’ennesimo incidente. Una mattanza infinita per la provincia di Napoli e, in particolare, per l’area giuglianese. Un altro terribile incidente è costato la vita ad un giovane è avvenuto oggi in Via Ripuaria. La vittima, originaria di Qualiano, ha perso la vita in uno scontro frontale tra un camion e uno scooter.

L’incidente, che si è verificato nel primo pomeriggio, ha coinvolto il giovane motociclista, Francesco Palmieri, di Qualiano. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale La Schiana di Pozzuoli in codice rosso, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate.













