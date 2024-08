Cani molecolari e droni per mamma e figlio dispersi a San Felice a Cancello

376 Visite

Decine di vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari della Protezione civile della Campania in campo con l’aiuto anche di cani molecolari e droni per trovare Agnese Minieri, 74 anni, e il figlio Giuseppe Guadagnino, 41 anni, dispersi a San Felice a Cancello, comune del Casertano travolto dal maltempo che ha causato smottamenti e colate di fango. Proprio dalla collina che sovrasta Talanico, frazione di San Felice, si è staccato il fiume di fango e detriti che ha travolto martedì madre e figlio che erano a bordo di un Apecar. I due erano impegnati nella raccolta delle nocciole in un appezzamento di terreno: i soccorritori hanno ritrovato il veicolo ma dei due occupanti ieri ancora non c’era traccia.

LE RICERCHE DEI DISPERSI. Le squadre dei vigili del fuoco di Caserta sono impegnate a San Felice a Cancello ma anche e nei vicini comuni di Santa Maria a Vico e Arienzo, tra i più colpiti. In azione nelle ricerche dei due dispersi il nucleo Gos, con escavatori e pale gommate, droni, il nucleo Saf ed esperti in topografia applicata al soccorso. Nonostante le operazioni siano facilitate da una situazione meteo ieri nettamente migliore, ieri c’era ancora traccia dei due dispersi. L’unica nota positiva è che le persone che inizialmente erano state fatte evacuare dalle proprie abitazioni, ieri hanno potuto fare rientro nelle case. A San Felice a Cancello la situazione viene definita «disastrosa» nella frazione maggiormente colpita, quella di Talanico, dove ieri mattina si è recato anche il capo della Protezione civile della Campania Italo Giulivo.

VERTICE ISTITUZIONALE IN COMUNE. Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha presieduto al Comune di San Felice a Cancello una riunione tecnica con il sindaco Emilio Nuzzo, e Vigili del fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine: «Abbiamo rafforzato le unità in campo per la ricerca delle due persone disperse, con l’utilizzo di ulteriori cani molecolari e dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche riguardano un’area di circa due chilometri», ha spiegato.

OPERE DI PULIZIA DEL TERRITORIO. Nell’immediato, spiega il prefetto, «cercheremo in questa prima fase di interventi di mettere in sicurezza il paese con alcune opere di pulizia del territorio; attiveremo inoltre in una scuola anche un centro di accoglienza per la popolazione in collaborazione con la Protezione Civile».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews