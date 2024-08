Penelope Di Donato: premi internazionali alla 15 enne di Marano

349 Visite

Penelope Di Donato, quindicenne maranese, ha riportato un importante risultato nella manifestazione Internazionale “MissPacificInternational & Mister Gentleman 2024”, per la categoria teen. Penelope è stata fasciata con le seguenti Miss Discovery Model e Miss Photogenic, quest’ultima fascia completa di Corona e statuetta. Nella manifestazione tenutasi al Mozart-säle di Amburgo ha avuto modo di esibirsi nel suo talento la danza classica che conosce grazie agli insegnamenti di Maria Rosaria Credentino, e del suo staff, della scuola di danza “Espressione Danza”. Per sfilare in tale concorso si è avvalsa della professionalità nel portamento internazionale, della Snailyb Accademy di Desenzano del Garda (Mantova). Penelope è studentessa presso l’istituto “Attilio Romanò” di Miano, Sistema Moda Perito Tessile. La manifestazione alla quale ha partecipato raggiungendo questo importante risultato compie vent’anni di vita.













