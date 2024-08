969 Visite

A fuoco, forse per un rogo di sterpaglie, una porzione di terreno adiacente via Adda. Dovrebbe trattarsi di un lembo di terreno contemplato nella lottizzazione edilizia denominata C17. I vigili del fuoco sono sul posto e starebbero per domare le fiamme. Non sappiamo se si tratti di rogo doloso.













