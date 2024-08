Bambino romano di 8 anni si perde sul litorale e cammina per chilometri: ritrovato a Giulianova

211 Visite

«Camminavo, mi stancavo, mi riposavo e poi riprendevo a camminare». Questo ha detto il bambino di 8 anni, appena arrivato allo stabilimento Nova Vita a Cristina Grossi della segreteria del sindaco di Giulianova, Jwan Costantini. Aveva appena percorso 8 chilometri a piedi. Il bimbo, figlio di turisti romani in vacanza in Abruzzo, si era perso, dopo essere scomparso dallo stabilimento Marechiaro di Alba Adriatica dove aveva partecipato all’attività di animazione con altri bambini. Sono state ore di grande apprensione. Per cercarlo si sono mobilitate, nel pomeriggio, tutte le forze dell’ordine che hanno battuto il litorale. Il piccolo è sbucato alle 20,30 al Nova Vita, otto chiliometri più avanti, era stremato ma in buone condizioni. Per i genitori, rivederlo, riabbracciarlo forte è stato come rinascere.













