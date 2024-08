Aversa. Interventi al cimitero, il cambiamento di Matacena. Biagio Ciaramella: “Rivediamo volto del luogo sacro dopo 5 anni”

200 Visite

Nel corso della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni amministrative di Aversa, il portavoce delle associazioni A.M.C.V.S. Odv (Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada Odv), A.U.F.V. Odv (Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada Odv) e A.I.F.V.S. ODV (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Odv), Biagio Ciaramella, invitò i quattro candidati sindaci a prendere un caffè per i delicati temi della sicurezza stradale e della manutenzione del cimitero.

L’incontrò si tenne il 24 maggio, alle ore 20:00, presso il bar il Boschetto di Via Roma, alla presenza di Mauro Baldascino, Franco Matacena, Antonio Farinaro ed Eugenio D’Angelo, oltre alla presidente Elena Ronzullo e alla vicepresidente Rosa Di Bernardo dell’ A.M.C.V.S. Odv, ed a Nicola Nardi, portavoce del comitato “Ai cittadini Aversani per la rinascita del cimitero”. Il primo cittadino Matacena mostrò particolare interesse per le tematiche durante la propaganda politica con un video dedicato visibile su Youtube. “A tali affermazioni, il sindaco ha dato seguito concretamente, alla luce del fatto che nel pomeriggio di venerdì 23 agosto, alcuni operai specializzati nel giardinaggio, dopo 15 giorni di impegno costante, hanno terminato i lavori di pulizia del luogo sacro sia internamente che esternamente – dichiara Biagio Ciaramella -. Non sta a noi definire il meglio o il peggio, lasciamo la sentenza ai cittadini, che possono, comunque, constatare un cambiamento già in atto e tangibile”.

Non si tratta dell’unico intervento messo in lizza da Matacena, come sottolineato dal referente associativo: “E’ prevista la manutenzione delle lampade votive, affidata ad una ditta esperta. Come associazione e comitato, vigileremo rispetto alle denunce che abbiamo presentato in passato, con petizioni al seguito, e, pertanto, mettiamo a disposizione anche il nostro numero whatsapp (+39 330 443 441) per qualsiasi segnalazione specifica. Chiediamo, pertanto, che venga posta attenzione sulla condizione degli scaletti e della guaina posta sulle coperture dei loculi. Il nostro intento è far sì che il cimitero sia gestito con coscienza amministrativa e che la pulizia sia sovrana”.